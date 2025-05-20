Це був виняток: в чому унікальність зустрічі Папи Лева XIV і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський став першим, кого Папа Римський прийняв після інтронізації. Цей випадок був унікальним. Український лідер із понтифіком провели дуже теплу та предметну зустріч.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заступника керівника Офісу Президента Ігоря Брусила в етері телемарафону. Під час аудієнції Зеленський і Папа Лев XIV обмінялися подарунками та говорили про готовність Ватикану стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією.

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Чим унікальна зустріч Володимира Зеленського та Папи Лева XIV

Представник Офісу Президента зазначив, що раніше понтифіки не проводили аудієнції з іноземцями в перший день після інтронізації. Уперше Папа Римський зустрівся з президентом іншої країни одразу ж після сходження на престол. І ним став саме український лідер.

По суті, це відбулося вперше. Президент України з першою леді мали аудієнцію в Папи Римського як перший глава іноземної держави, який був ушанований такою честю,

– зазначив Ігор Брусило.

Ця зустріч була не для церемонії, а для вирішення подальших дій. Зеленський вітає бажання Ватикану долучитися до розв'язання війни в Україні та провести мирні переговори, а тому вирушив до понтифіка, щоб поговорити зокрема і про це.

Нагадаємо, урочиста меса з нагоди сходження Папи Римського на Святий престол відбулася на площі святого Петра у Ватикані 18 травня. На урочистостях були присутні лідери багатьох країн. Із деякими з них Володимир Зеленський встиг провести короткі зустрічі. Зокрема він говорив з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо.