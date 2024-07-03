Ердоган зустрівся з "другом" Путіним: запросив його в Туреччину та згадав про Україну

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган перебуває в Астані для участі у 24-му саміті Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва. Там він зустрівся з Володимиром Путіним.

Повідомляється, що Ердоган назвав російського диктатора своїм другом та заявив, що чекає на нього у Туреччині вже в "найкоротший час". Путін відповів, що "обов'язково приїде".

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Як минули переговори Ердогана з Путіним

Путін та Ердоган говорили близько години. Передусім вони обговорювали економічну співпрацю, наголосивши, що великі проєкти реалізуються "без збоїв".

Наразі Стамбул та Москва спільно будують АЕС "Аккую", що є неабиякою подією для Туреччини. Ердоган також заявив, що сторони ведуть переговори щодо Синопської АЕС.

Окрім цього, він висловив радість від зустрічі з Путіним.

Ми довго не могли зустрітися з моїм другом. Проте, ми вели телефонну дипломатію, і наші друзі були у постійному контакті. Наші міністри внутрішніх справ, фінансів та енергетики та природних ресурсів продовжували свої переговори без перерви,

– заявив Ердоган.

Також президент Туреччини заявив, що для нього дуже важливо, аби російські туристи продовжували приїжджати в його країну.

Щодо туризму, для нас дуже важливо, що близько 7 мільйонів російських туристів відвідали нашу країну. Для нас важливо приймати російських туристів у Туреччині. Наша щирість у цьому питанні зберігається з тією самою рішучістю. Ми збережемо це як є. Ми просто сподіваємось, що російські туристи будуть задоволені Туреччиною,

– сказав він.

"Крім теплих відносин між Туреччиною та Росією, я розраховую прийняти вас у своїй країні якнайшвидше", – заявив Ердоган Путіну.

Російські ЗМІ пишуть, що Путін пообіцяв Ердогану, що обов'язково завітає до Туреччини. Мовляв, його візит давно планується, але не вдавалося погодити графіки.

Не минулося без згадок України

У канцелярії турецького лідера зазначили, що Ердоган заявив Путіну, що Туреччина докладатиме зусиль для встановлення миру в Україні. Він вважає, що "справедливий мир", який задовольнить обидві сторони, можливий.