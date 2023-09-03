Зустріч Путіна з Ердоганом: російський диктатор хоче поставити низку вимог

Реджеп Ердоган разом із Владіміром Путіним обговорюватимуть зернову угоду та обмін військовополоненими. Відомо, що турецький лідер вирушить до Сочі у понеділок, 4 вересня.

У межах зустрічі з Ердоганом Владімір Путін буде відстоювати власні інтереси, які насамперед стосуються зернової угоди. Про це 24 Каналу розповів заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков.

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Зернова угода вигідна для усіх

На тлі цієї зустрічі з'явились також новини про нові пропозиції ООН щодо відновлення зернової угоди. Зокрема, вони передбачають підключення Россельхозбанку до SWIFT та розморожування активів російської компанії.

Крім того, є інформація, що відновлення зернової угоди у колишньому форматі за підсумками перемовин Ердогана і Путіна вкрай малі.

Путін розуміє, що це (зернова угода – 24 Канал) один з небагатьох інструментів, який залишився, аби маніпулювати і просувати наративи та ідеї, вигідні йому ж. Підключення російського банку до SWIFT – це буде показова історія на політичній арені, де Путіну вдасться просунути своє рішення,

– зазначив Артем Бронжуков.

Мовиться навіть не про фінансовий контекст, але про ефективність санкцій в політиці умиротворення російського диктатора. Це ненасильницький інструмент Заходу, яким намагаються втихомирити амбіції Путіна щодо вторгнення в Україну.

"Очевидно, що він вимагатиме для себе багато речей та поступок. Це не лише про SWIFT, але й всеохопна історія щодо турецької допомоги в обході санкцій. Тобто більш комплексне сприяння тому, аби російський ВПК та економіка залишались на плаву", – наголосив Бронжуков.

На думку політолога, це не обмежиться рішенням Ердогана, адже він виступає таким собі медіатором між Заходом та Росією.

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Йти на поступки диктатору не можна

Ймовірно, ця зустріч проллє більше світла на перспективи продовження зернової угоди. Багато країн справді зацікавлені у її відновленні, тож намагатимуться дійти до компромісу. І тут мовиться про глобальні проблеми, зокрема голод та продовольча безпека (foof security) для країн Глобального Півдня.

Величезне лобі, яке є у Європейському Союзі, Сполучених Штатах, сьогодні бореться за цю сферу впливу з Китаєм, тому очевидно, що буде поставлена мета – розв'язати проблему з Путіним, аби зафункціонував зерновий коридор,

– підкреслив Бронжуков.

Водночас українська сторона не хоче, аби зернова угода продовжилась саме завдяки потуранням для Владіміра Путіна та Росії. Адже поступки, на які йде Захід, бажаючи в тому чи іншому питанні домовитись з диктатором, лиш показують Путіну, що він може продовжувати диктувати власні умови.

"Нам важливо переконувати західних партнерів, що Путіна не вмовляти потрібно, а ставити на місце, при чому дуже жорстко. Тоді можна буде запускати роботу зернового коридору і говорити про нову безпекову конструкцію світу, не боячись чергової витівки навіженого диктатора", – підсумував політолог.

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