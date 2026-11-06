Путін не піде на зустріч із Зеленським, поки не досягне однієї мети: що задумав Кремль

Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна за участю Дональда Трампа може відбутися значно пізніше, ніж цього хоче українська сторона. Кремль не зацікавлений у переговорах, які можуть зупинити бойові дії без попередніх результатів на фронті, а поспіх із самітом може створити для Києва додаткові ризики.

Дипломат Вадим Пристайко в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, за якої умови Путін може погодитися на зустріч із Зеленським, чому Трамп здатен тиснути саме на Україну та які небезпеки приховує можливий саміт лідерів.

Чому Путін не поспішає зустрічатися із Зеленським

Розмови про можливу зустріч президентів України та Росії за участю Дональда Трампа активізувалися на тлі обговорення саміту G20 у Маямі. Та, як зауважив Пристайко, американський президент не оголошував про конкретне запрошення Зеленського та Путіна, а лише відповів ствердно на запитання журналіста про таку можливість.

На думку дипломата, сама зустріч цілком можлива, однак її терміни залежать передусім від позиції російського президента. Україна зацікавлена в переговорах, адже прагне припинення війни, тоді як Путін не хоче сідати за стіл переговорів, якщо це може призвести до зупинки бойових дій без вигідних для нього результатів.

Це може відбутися так скоро, як тільки захоче цього Путін. Тому що з очевидних причин ми хочемо цього ще вчора,

– пояснив Пристайко.

Він припускає, що російський лідер може затягувати процес, доки не побачить можливості досягти хоча б мінімальних успіхів на фронті. Інший варіант – усвідомити, що військовим шляхом бажаного результату не буде, і тоді погодитися на переговори.

"Путін не хоче погоджуватись ні на яку зустріч, яка може призвести до будь-якого припинення військових дій до того моменту, поки він не зможе забезпечити мінімальні досягнення на фронті", – наголосив дипломат.

Повна розмова з Пристайком: дивитись відео

Чому зустріч може обернутися тиском на Україну

Окремий ризик, за словами Пристайка, полягає в тому, що Дональд Трамп може спробувати швидше досягти домовленостей, переконуючи не Росію, а Україну піти на поступки. Дипломат пояснює це логікою так званого "найнижчого фрукта" – коли сторона, від якої простіше отримати згоду, стає першою ціллю для тиску.

І в цьому випадку може статися так на цих переговорах, що саме Україна буде оцим фруктом, який на дереві висить найнижче. І для того, щоб досягнути прогресу, американський президент задумається, кого простіше переконати: Путіна чи дотиснути Україну,

– зазначив він.

Пристайко застерігає, що такий тиск може стосуватися американської військової та технологічної підтримки, зокрема постачання систем Patriot і роботи Starlink. Водночас Україна має заздалегідь визначити власні червоні лінії та розуміти, на які компроміси готова піти, а які поступки є неприйнятними.

Нашим аргументом мають бути наші червоні лінії, які ми будемо здавати по черзі. Ми можемо здати цю лінію, якщо ми досягнемо, умовно кажучи, припинення вогню на рік і так далі,

– пояснив дипломат.

На його думку, Україні важливо не покладатися лише на особисті домовленості лідерів або дипломатичний тиск, а мати чітко опрацьовану позицію, підкріплену військовою стійкістю, підтримкою суспільства та допомогою партнерів.