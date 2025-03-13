Лукашенко прилетів у Москву для переговорів із Путіним
- Лукашенко прилетів до Москви для переговорів з Путіним і підписання "пакета документів".
- Президенти планують обговорити поточну міжнародну ситуацію і розвиток співпраці між своїми країнами.
Уранці 13 березня самопроголошений президент Білорусі прилетів у Москву, його літак приземлився в аеропорту Внуково. Сьогодні Олександр Лукашенко проведе переговори з Владіміром Путіним у Кремлі.
Офіційний візит анонсували ще вранці 12 березня. Про це повідомляють білоруські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що Лукашенко робитиме в Росії
За підсумками переговорів Лукашенко із президентом Росії підпишуть певний "пакет документів". Окрім того, самопроголошеного лідера очікує низка інших заходів, які "передбачені його офіційним статусом".
Глави держав спершу у форматі сам на сам, а потім у розширеному складі за участі членів делегацій обговорять класичні питання:
- розвитку співпраці Білорусі та Росії та перспективні напрямки їхньої взаємодії;
- спільної роботи в інтеграційних форматах;
- поточної міжнародної ситуації.
Нагадаємо, цього тижня до російської столиці також вирушить спеціальний посланник Дональда Трампа з питань Близького Сходу. Стів Віткофф хоче переконати диктатора підписати 30-денне перемир'я з Україною.
А віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що американська сторона планує контактувати з Росією найближчими днями очно та через телефонні розмови.