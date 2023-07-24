Фейки про контрнаступ ЗСУ, загроза "Вагнера": в ISW проаналізували зустріч Путіна і Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привіз до Санкт-Петербурга на зустріч з російським диктатором Путіним карту з "перекиданням Збройних сил Польщі до кордонів Союзної держави".

Це спроби двох диктаторів посилили інформаційну кампанію проти Заходу. Також вони обидва помилково заявляють про те, що контрнаступ України "провалився". Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в актуальному огляді.

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Якщо коротко, то причин для побоювань щодо загрози з боку "вагнерівців" наразі немає – ні для України, ні для Польщі.

Оцінювати контрнаступ рано

Насамперед аналітики нагадали, що високопоставлені західні та українські лідери, а також у самому ISW продовжують вважати, що ще зарано оцінювати український контрнаступ.

Україна все ще має значні незадіяні підготовлені сили і зберігає здатність розпочинати рішучі операції у будь-який час і в будь-якому місці на свій вибір,

– йдеться в звіті.

Чи становлять загрозу вагнерівці у Білорусі

Лукашенко та Путін на своїй зустрічі залякували інформацією про те, що група "Вагнера" нібито становить загрозу для Польщі. Але аналітики впевнені, що наразі немає жодних доказів, що "вагнерівці" у Білорусі мають важке озброєння для наступу на Україну чи Польщу.

"Умовою угоди Путіна, Лукашенка та Пригожина, що завершила заколот, була передача "Вагнером" такої зброї міністерству оборони Росії", – нагадали в ISW.

Там аналітики показали знімки Maxar бази ПВК "Вагнер" на території Білорусі, які показують, що транспортні засоби, які зараз припарковані в зоні зберігання та навколо неї, це в основному легкові автомобілі, невеликі вантажівки і напівпричепи.

Війська "Вагнера" в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі або України. Принаймні доти, доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Але навіть тоді вони не становитимуть серйозної загрози для НАТО,

– наголосили в ISW.

Що цьому передувало

У неділю, 23 липня Лукашенко і Путін провели зустріч з приводу "питань безпеки Союзної держави". Білоруський диктатор поскаржився Путіну на вагнерівців, які буцімто просяться атакувати Польщу.