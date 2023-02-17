Лукашенко свою позицію вже окреслив: навіщо він поїхав до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко в черговий раз зустрівся із Владіміром Путіним сьогодні, 17 лютого. Він знову проситиме грошей, але не виконуватиме усі прохання російського диктатора.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, цю зустріч вони проводять на противагу Мюнхенській безпековій конференції, хоч це й має жалюгідний вигляд.

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Чого очікувати від зустрічі Лукашенка та Путіна

Як наголосив Шейтельман, Лукашенко ще напередодні зустрічі окреслив свою позицію щодо війни в Україні. Він підкреслив, що білоруська армія вступить у війну лише в одному випадку – якщо ЗСУ увійдуть на територію Білорусі.

Дуже чітко сформулював. Не просто сказав, що це станеться в разі обстрілу. Ні, критерій конкретний – вхід української армії на територію Білорусі. Тобто, якщо ми обстріляємо, то все нормально. Можемо знищувати росіян на території Білорусі,

– припустив Шейтельман.

Найімовірніше, уся зустріч Путіна та Лукашенко зведеться до того, що останній проситиме грошей. В Білорусі великі проблеми з грошима, а в Росії почався дефіцит бюджету. І коштів на Білорусь не вистачає.

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Крім того, на початку зустрічі сталася досить цікава публічна розмова між обома диктаторами. Путін подякував, що Лукашенко погодився приїхати. А той відповів: "А як я міг не погодитися". Як вважає Шейтельман, білоруський диктатор спеціально так відповів.

Він прямо показав, що перебуває в підпорядкуванні Путіна. Це для майбутніх розборок. Лукашенко розуміє – якщо Путін втратить владу внаслідок поразки, то він не хоче втрачати владу. Почне розповідати, що завжди був на боці України, але його тримали в заручниках. Вбили главу МЗС, а йому погрожували,

– зазначив Шейтельман.

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