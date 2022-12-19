Військові чи економічні питання: радник Тихановської про мету візиту Путіна в Білорусь

Владімір Путін завітав до Мінська. За офіційною інформацією він обговорив з Алєксандром Лукашенко економічні питання. Проте після таких зустрічей оприлюднюється лише невелика частина домовленостей, про які мовилось.

Про це 24 каналу розповів радник Світлани Тіхановської Франек Вячорка. Він зазначив, що в наступні декілька днів буде зрозуміло, про що саме йшлося під час зустрічі Путіна і Лукашенка: про політично-військову співпрацю чи про економічну інтеграцію.

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Цей візит більше потрібен Лукашенко

На його думку, очільник Кремля приїхав до Мінська, щоб, можливо, спонукати Лукашенко до більш активної участі у війні, до більш активного висловлювання підтримки Росії. Але цей візит не має на меті натиснути на білоруського самопроголошеного президента.

Якби у Путіна була така мета, він би не поїхав до Білорусі особисто. Існує багато інструментів натиснути на нього через військових, через КГБ, застосувати економічні важелі,

– вважає Вячорка.

За його словами, цей візит більше потрібен Лукашенко, ніж Путіну, тому що у такий спосіб російський диктатор ніби демонструє своє визнання Лукашенко сувереном.

"Він не тільки маріонетка, що виконує вказівки з Москви. Так, Лукашенко, можливо залежний, але він партнер, адже сам "цар" присвятив йому свій час і особисто навідався до свого єдиного та найголовнішого союзника", – зауважив радник.

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Тестування ситуації

Він наголосив, що цей візит Путіна до Мінська пов'язаний з приїздом міністра оборони Росії Сергєя Шойгу до Лукашенко, який відбувся раніше.

Це було тестування ситуації, наскільки Лукашенко та його військові готові прогнутися. Шойгу домовився про постачання з боку Білорусі зброї для Росії. І навпаки – на розміщення більшої кількості російських військових на білоруській території,

– вважає Вячорка.

Він підкреслив, що зараз Путіну важливо зафіксувати всі ці домовленості.

"Також є можливість підписання символічних договорів про поглиблену інтеграцію, створення СРСР 2.0 чи Союзної держави в новій формі", – розповів радник Світлани Тіхановської.

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