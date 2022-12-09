Премʼєр Індії скасував зустріч із Путіним: до чого тут війна в Україні та ядерна зброя

Премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді скасував очну зустріч із російським диктатором Владіміром Путіним. Вона мала відбутися у грудні.

Таким чином, російсько-індійський саміт цього року не відбудеться. Про це повідомили чиновники, обізнані із ситуацією.

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Чому премʼєр Індії скасував зустріч із Путіним

Джерело повідомляє, що рішення індійського премʼєра повʼязане з війною в Україні, зокрема – з погрозами Росії застосувати ядерну зброю.

Втім, скасування саміту не означає погіршення відносин між Делі і Москвою, проте, Моді вважає, що зустріч з російським диктатором не принесе йому вигоди.

Російсько-індійський саміт відбувався щороку з початку 2000-х і був скасований лише одного разу під час пандемії коронавірусу у 2020 році.

Один з російських чиновників заявив, що те, що саміт не відбудеться, стало зрозумілим ще у вересні. Тоді на саміті Шанхайської організації співпраці в Узбекистані Моді заявив Путіну, що нинішня доба – "не доба війни".

Путін клянчить спільну систему безпеки у СНД та ШОС

Нагадаємо, що Владімір Путін звернувся до міністрів оборони країн членів ШОС та СНД, щоб пожалітись на Україну. Він шукає підтримки і захисту і просить про спільну систему безпеки.

Російський диктатор говорив, що "конфліктний потенціал збільшується у світі через спроби Заходу зберегти будь-якими засобами своє домінування". Мовляв, Захід свідомо йде на множення хаосу та загострення міжнародної обстановки. Ба більше, заявив, що "Захід перетворив Україну на колонію і використовує український народ як гарматне м'ясо, як таран проти Росії".