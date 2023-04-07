Сором і гробова тиша: провал Путіна на зустрічі з послами став дуже символічним
Всього рік знадобився Росії, аби стати остаточним вигнанцем у світі цивілізованих і демократичних країн. Під час прийому вірчих грамот послів 17 країн після промови Владіміра Путіна кілька разів виникала незручна пауза, яку мали заповнити оплески, однак їх диктатор так і не дочекався.
Кожен подібний інцидент знищує репутацію Путіна, від якої і так майже нічого не лишилося. Про це 24 Каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов.
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Політолог переконаний, що в Кремлі глобального значення цьому не надали, але така поведінка послів стала черговою символічною історією.
Все працює проти Путіна
В політичному сенсі зараз все працює проти Путіна, вважає Галлямов.
Коли диктатор був успішним і поважним, подібних дрібниць ніхто б не помітив. Оскільки тепер всі його просто ненавидять і шукають підтвердження своїх теорій, що фюрер здався остаточно, тому навіть у відсутності аплодисментів від послів люди бачать важливий символізм.
Путін зараз опинився в ситуації "підштовхни того, що падає", в Біблії це описано "в убогого заберуть". В політичному сенсі він уже убогий,
– додав спікер.
Що відомо про зустріч Путіна з послами
- 5 квітня проходило вручення вірчих грамот послам іноземних країн, які прибули до Росії. В мережі з'явилося відео з ганебним моментом для кремлівського диктатора. Кілька разів він намагається завершити промову в очікуванні аплодисментів, однак в залі панувала тиша, присутні не видали жодної реакції на слова Путіна.
- Нагадаємо, що бурхливий анонс Путінській промові робив його прессекретар Дмітрій Пєсков, нібито президент Росії мав зробити дуже важливу заяву щодо геополітики.
- Натомість політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що бункерному діду пощастило, що він у відповідь почув тишу, а не просто шквал сміху.