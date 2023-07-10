Пєсков підтвердив зустріч Путіна і Пригожина: військовий оглядач припустив, що обговорювали

Після свого недозаколоту в Росії Євгеній Пригожин зустрічався із Владіміром Путіним. Зустріч була 29 червня і тривала близько 3 годин. Окрім глави ПВК "Вагнера", там були й командири найманців. Та про що мовилося на зустрічі – можна лише припускати.

Про це 24 Каналу заявив військовий оглядач Денис Попович. Він зауважив, що видимих наслідків зустрічі Путіна та Пригожина поки що немає.

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"Ми зараз не бачимо жодних наслідків від цієї зустрічі. Очевидно, це був якийсь процес примирення, залагодження "конфліктної ситуації", яка виникла. Це був заколот, який прямо загрожував владі Путіна", – наголосив Попович.

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Про що могли говорити

Військовий оглядач припускає, що на зустрічі мовилося про питання подальшого співіснування. Для того, щоби Владімір Путін не відчував жодних загроз із боку найманців та Євгенія Пригожина. Для російського диктатора це важливо.

Очевидно, на зустрічі були досягнуті якісь домовленості стосовно того, як далі існувати ПВК "Вагнера" – в якій формі та які завдання будуть виконувати найманці. І чи будуть вони далі єдиною структурою, чи будуть розформовані.

Ймовірно, обговорювали там і питання подальшої долі та співіснування Євгенія Пригожина, міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та очільника генштабу Валєрія Герасимова – головних ворогів у Росії.

Стосовно домовленостей, які там були досягнуті, треба почекати наслідків. Але я дотримуюся думки, що, якщо був один заколот, то буде другий заколот,

– переконаний військовий оглядач.

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