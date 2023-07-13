Сумніваюся, що зустріч була, – Гудков пояснив, чому не вірить в розмову Путіна з Пригожиним

У Кремлі розповідають, що 29 червня нібито відбулася зустріч вагнерівців на чолі з Євгєнієм Пригожиним й диктатора Владіміра Путіна. Однак немає жодних фактів, які підтверджують ці слова, а заява речника Дмітрія Пєскова не вселяє довіри.

Про це 24 Каналу розповів ро​​сійський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він додав, що після невдалого заколоту ПВК "Вагнера" більше не буде, адже у Кремлі зрозуміли, що це небезпечно. Вагнерівців частково зачистять, частина підуть на фронт тощо.

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Немає ніяких підтверджень

Попри заяви західних ЗМІ, Гудков не впевнений, що була зустріч Пригожина й Путіна. Спершу сказали, що вона нібито відбулася 1 липня, тоді заявили про 29 червня. А стало відомо про неї лише 10 липня.

До того ж немає жодної фотографії чи відео з цієї зустрічі. Водночас Путін чи його двійник показує дівчинку, яка сидить за пультом й замість нього "керує" країною, а потім 5 мільярдів рублів йдуть в Дагестан. Кремль відігрує у політичному полі й показує, що диктатора люблять й поважають – такого доброго "дєдушку".

А чому ж не показати, що вони всі (вагнерівці – 24 Канал) присягнули йому. Що весь "Вагнер" сказав: "Путін ми за тєбя". Я дуже сумніваюся, що ця зустріч була,

– сказав ро​​сійський опозиціонер.

Ніяких інших підтверджень цієї зустрічі, окрім слів Пєскова, немає. Виникає питання, чому Кремль не показав таку видатну подію, прекрасні картинки, коли всі присягнули Путіну навіть заколотники.

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Заколот Пригожина: коротко