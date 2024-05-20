Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що спочатку до КНР приїздив держсекретар США Ентоні Блінкен. Згодом глава Китаю поїхав до Європи, і лише після Путін відвідав КНР.

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"Чому в нових реаліях – адже і Блінкен під час візиту в Пекін, і власне Сі Цзіньпін під час візиту в Париж, де зустрівся серед іншого з Урсулою фон дер Ляєн, отримав певну інформацію, що колеги з США і в Європейському Союзі знають про відносини з Росією", – сказав Ус.

Цілком можливо, що главі КНР чітко сказали про те, що знають про співробітництво Китаю з росіянами, хоч і непряме. Зокрема, щодо постачання товарів подвійного призначення. Тому можливо, що так Сі Цзіньпін сказав, що вони цього не робитимуть. Також очільник КНР міг робити інші обіцянки, що відносини з Росією підкоригують.

Зверніть увагу! Президент Франції Еммануель Макрон привітав зобов'язання Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Росії. Йдеться і про передачу будь-якої допомоги для росіян.

"Лише слова"

Щорічно Китай експортує товари до ЄС на суму 502 мільярди доларів, а до США – 501. Натомість від Росії КНР отримує трохи понад 100 мільярдів доларів. Це аргумент для Китаю – чи дійсно він хоче зберігати відносини з росіянами, чи варто їх переглянути.

Коли Путін був оголошений у розшук Гаазьким судом, Сі Цзіньпін приїхав до Москви. Після зустрічі Сі Цзіньпіна з Блінкеном та Макроном, Путін приїхав до Сі Цзіньпіна. Таке враження, що після певної важливої події у них відбувається діалог, під час якого Китай, найімовірніше, пояснює Росії – якими будуть їхні відносини на найближчий період,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Ставлення Китаю до Росії не таке й тепле. Нині жартують про те, як звати ту людину, яка зустрічала російського диктатора з трапа літака. Адже ніхто не міг одразу знайти її ім'я. Ус переконаний, що це також певний сигнал ставлення КНР до країни-агресорки. Мовляв, воно не таке вже й тепле.

"Тут же треба згадати вислів річної давнини посла Китаю в Європейському Союзі, де він сказав: "Заява про велику дружбу Росії та Китаю – це слова, не більше", – додав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Візит диктатора до КНР