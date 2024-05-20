Такое мнение 24 Каналу высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что сначала в КНР приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Впоследствии глава Китая поехал в Европу, и только после Путин посетил КНР.

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"Почему в новых реалиях – ведь и Блинкен во время визита в Пекин, и собственно Си Цзиньпин во время визита в Париж, где встретился среди прочего с Урсулой фон дер Ляйен, получил определенную информацию, что коллеги из США и в Европейском Союзе знают об отношениях с Россией", – сказал Ус.

Вполне возможно, что главе КНР четко сказали о том, что знают о сотрудничестве Китая с россиянами, хоть и косвенном. В частности, насчёт поставок товаров двойного назначения. Поэтому возможно, что так Си Цзиньпин сказал, что они этого не будут делать. Также глава КНР мог делать другие обещания, что отношения с Россией подкорректируют.

Обратите внимание! Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обязательство Китая "воздерживаться от продажи любого оружия" России. Речь идет и о передаче любой помощи для россиян.

"Только слова"

Ежегодно Китай экспортирует товары в ЕС на сумму 502 миллиарда долларов, а в США – 501. Зато от России КНР получает чуть более 100 миллиардов долларов. Это аргумент для Китая – действительно ли он хочет сохранять отношения с россиянами, или стоит их пересмотреть.

Когда Путин был объявлен в розыск Гаагским судом, Си Цзиньпин приехал в Москву. После встречи Си Цзиньпина с Блинкеном и Макроном, Путин приехал к Си Цзиньпину. Такое впечатление, что после определенного важного события у них происходит диалог, во время которого Китай, скорее всего, объясняет России – какими будут их отношения на ближайший период,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Отношение Китая к России не такое и теплое. Сейчас шутят о том, как зовут того человека, который встречал российского диктатора с трапа самолета. Ведь никто не мог сразу найти его имя. Ус убежден, что это также определенный сигнал отношения КНР к стране-агрессору. Мол, оно не такое уж и теплое.

"Здесь же надо вспомнить высказывание годичной давности посла Китая в Европейском Союзе, где он сказал: "Заявление о большой дружбе России и Китая – это слова, не более", – добавил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Визит диктатора в КНР