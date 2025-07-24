"Має поставити крапку": Мединський відреагував на пропозицію про зустріч Путіна та Зеленського

Глава російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський не дав однозначної відповіді на пропозицію провести зустріч між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Чи відбудеться зустріч Путіна та Зеленського?

Володимир Мединський прокоментував пропозицію України провести зустріч лідерів за участі президентів Туреччини та США до кінця серпня.

Зустріч лідерів Росії та України має поставити крапку,

– сказав він.

За словами очільника російської делегації, для проведення такої зустрічі потрібно опрацювати умови угоди та зрозуміти, що "на цій ній обговорювати".

Мединський наголосив, що зустріч Зеленського з Путіним має бути "відповідним чином підготовлена", і цю позицію російська делегація "донесла" представникам України.

Нагадаємо, 23 липня в Стамбулі відбувся третій раунд прямих переговорів між Росією та Україною. Глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів за участі президентів Туреччини та США Реджепа Таїпа Ердогана та Дональда Трампа до кінця серпня.

За словами Умєрова, українська сторона також заявила про готовність до припинення вогню, зокрема ударів по критичній і цивільній інфраструктурі.