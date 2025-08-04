Україна запропонувала Росії провести зустріч Зеленського і Путіна за участі Ердогана і Трампа. Президент Туреччини теж активно просуває цю ідею.

Наскільки реальною є перспектива такої зустрічі, оцінив посол України в Туреччині Наріман Джелял в інтерв'ю для РБК-Україна, передає 24 Канал.

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Чи можлива зустріч Путіна, Зеленського, Трампа і Ердогана?

Над думку Джеляла, усе залежить від згоди Росії – добровільної або під примусом. Президенти України, Туреччини та США неодноразово демонстрували готовність до чотиристоронньої зустрічі. Однак Москва – проти. За три раунди переговорів у Стамбулі її позиція не змінилася.

Посол вказав, що Росія та Україна мають різні погляди на підготовку до зустрічі лідерів. Київ вважає, що спершу має бути досягнуто перемир'я,

Річ у тім, що ми з Росією маємо різну логіку щодо підготовки до зустрічі лідерів.

Наша позиція така: спочатку має бути досягнуто перемир'я. Потім – дати переговорним групам час на опрацювання умов сталого і справедливого миру. Водночас, розуміючи, що Росія може затягувати цей процес, Зеленський запропонував одразу провести зустріч лідерів – щоб узгодити основні принципи майбутніх переговорів. Це обмежило б можливості Росії ухилятися від конструктивного діалогу.

Кремль має інший підхід. Він хоче, щоб спершу експертні групи щось напрацювали, і лише коли це буде вигідно для них – готові говорити про перемир'я чи зустріч лідерів.

Якщо Україна прагне, аби зупинилося кровопролиття принаймні на час переговорів, то Росія налаштована вбивати, допоки не будуть узгоджені позиції сторін.

Джелял наголосив: Росію потрібно змусити щонайменше погодитися на перемир'я, а в ідеалі – сісти за стіл серйозних переговорів про мир.