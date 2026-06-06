На Росію чекають невтішні наслідки: політолог оцінив реакцію Путіна на лист Зеленського

Володимир Зеленський звернувся із відкритим листом до Володимира Путіна. Президент України заявив, що готовий до прямого діалогу, зокрема зустрічі із кремлівським лідером, аби дійти до згоди щодо завершення війни. Однак у Росії на це відреагували доволі дивно.

Путін не сприйняв серйозно листа, якого надіслав Зеленський, сприйнявши це як хамство. Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що не бачить у цьому нічого поганого, адже відкриті листи – прийнятна форма комунікації у дипломатії.

Дивіться також Посадити Путіна за стіл переговорів: лідери Заходу хочуть зустрітися із Зеленським

Що означає відповідь Путіна на лист Зеленського?

Ігор Рейтерович вважає, що відкритий лист від України до Путіна – це був виклик, доволі жорстке та дуже прямолінійне запрошення до діалогу.

Політолог про зустріч Зеленського та Путіна: відео

Однак кремлівський диктатор відповів, що не бачить сенсу зустрічатись. За словами Рейтеровича, це пряма вказівка на те, що він злякався.

Путін відверто виставив себе у слабкій позиції, адже на такі речі так не відповідають,

– сказав він.

З огляду на це, виникає дивна ситуація, адже Зеленський прямо звертається до Кремля, аби розв'язувати проблему – завершити війну. У Росії начебто також заявляли, що готові говорити про її припинення, але натомість Путін відмовляється, коли постає реальна можливість зробити це.

Тому свій шанс якось вийти з цієї ситуації він втратив. Але я був упевнений, що приблизно така реакція і буде. Це теж насправді результат. І він, як не крути, хороший для нас і поганий для Росії,

– зауважив політолог.

Все тому, що Путін вкотре показав усьому світу, що він не хоче закінчувати війну – проблема лише в ньому і в Росії. Звинуватити Україну, що її зусилля припинити бойові дії начебто недостатні – неможливо. Адже вся проблема зводиться фактично небажання Кремля закінчувати війну.

Цікаво, Дональд Трамп заявив, що не бачить проблеми в можливій зустрічі Зеленського та Путіна, якщо сторони вважатимуть її доцільною. Водночас президент США дав зрозуміти, що рішення про такі переговори мають ухвалювати безпосередньо Київ і Москва. Американський лідер також наголосив, що не буде нав'язувати сторонам формат діалогу.

Що відомо про лист Зеленського до Путіна?

Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з відкритим листом, у якому закликав його погодитися на прямі переговори щодо завершення війни. Україна пропонує припинення вогню на період перемовин та обмін полоненими за принципом "всіх на всіх". Також президент наголосив, що до мирного процесу мають бути залучені міжнародні партнери.

Володимир Зеленський назвав реакцію Владіміра Путіна на свій відкритий лист слабкою та заявив, що Кремль вкотре демонструє небажання завершувати війну. Президент наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію. Також Зеленський повідомив, що погодив нові операції СБУ проти країни-агресорки та анонсував підготовку зустрічей із західними партнерами.

Путін у відповідь на лист Зеленського заявив, що заклик до зустрічі це нібито спроба зупинити просування росіян на фронті. Кремлівський диктатор звернувся до окупантів, закликавши продовжувати наступ і далі.