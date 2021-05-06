Зустріч радників глав "нормандської четвірки": Єрмак назвав попередню дату та формат

Андрій Єрмак анонсував нову зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". У планах провести перемовини в очному режимі вже у травні 2021 року.
Джерело:Офіс Президента
За словами Єрмака, очікується, що наступна зустріч "нормандських радників" проходитиме не у форматі відеоконференції.
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Наступна зустріч радників глав "нормандської четвірки"
Попередньо, її хочуть провести у травні 2021 року. Зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, ймовірно, пройде в очному режимі.
Інших деталей майбутньої зустрічі керівник Офісу Президента не назвав.
Нагадаємо, Україну на переговорах "нормандських радників" представляє саме Єрмак.
Формати переговорів з Росією: коротко
- Наразі мирні перемовини України та Росії відбуваються у 2 форматах – мінському й нормандському.
- Мінський є регулярним процесом і передбачає участь 2 сторін конфлікту за посередництва ОБСЄ. Нормандський – перемовини глав держав 4 країн.
- Однак протягом 7 років війни жоден з форматів не є дієвим через неготовність російської сторони до співпраці та нав'язування Москвою представників бойовиків як сторони у перемовинах.
- Остання зустріч радників "нормандської четвірки" відбулася 19 квітня. Тоді сторони підтвердили прагнення до припинення вогню на Донбасі. Однак Росія традиційно домовленості порушує.