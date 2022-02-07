Зустріч радників "Норманді" може відбутися вже цього тижня, – ЗМІ

Політичні радники лідерів "нормандської четвірки" готуються до зустрічі у Берліні. За попередньою інформацією, вона запланована на 10 лютого.

Відповідну інформацію підтвердили в ОП. Там запевнили, що Андрій Єрмак планує відвідати зустріч, адже отримав негативний результат тесту на коронавірус.

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Нова зустріч – н а етапі погодження

Одне з джерел уточнило, що політичні радники можуть зібратися для перемовин вже у четвер, 10 лютого. Раніше про цю ж дату говорив і постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр. Як пояснили у Зеленського, аби зустріч справді відбулася, усі сторони мають погодитися на її проведення.

З нашого боку все в силі. Але не можу сказати на 100%, що зустріч відбудеться. Тому що не тільки ми беремо в ній участь,

– зазначив співрозмовник видання.

Зауважимо, що раніше Интерфакс також писав, що зустріч радників Норманді може відбутися ще до кінця цього тижня, тобто до 12 лютого. Про це заявила офіційна представниця німецького уряду Крістіана Хоффманн.

Єрмак хворів на COVID-19, але вже одужав

Україну під час зустрічей "Норманді" на рівні політичних радників представляє голова Офісу Президента Андрій Єрмак. 3 лютого він повідомив, що "вкрай невчасно" захворів на COVID-19.

Посадовець запевнив, що пройде інтенсивне лікування, аби якнайшвидше встати на ноги. Зранку 7 лютого він заявив, що повністю одужав, а тест на коронавірус – вже негативний.

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