Російська ППО не здатна впоратися з ракетами, які отримає Україна, – військовий аналітик
За результатами зустрічі у форматі "Рамштайн" Україна отримає ракети з дальністю ураження 500 кілометрів. Російська протиповітряна оборона не зможе з ними впоратись.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, ворог здатний збити хіба одну з 10 ракет типу Storm Shadow.
Дивіться також Підсумки "Рамштайну": у міноборони Литви оголосили про потужну військову допомогу
"Ракети, які нам постачають наші партнери, можуть уражати ворога на відстані 500 кілометрів. Російські засоби протиповітряної оборони не здатні впоратися з цими ракетами", – констатував Гетьман.
Російська ППО не зможе впоратися з ракетами партнерів України: дивіться відеоЗверніть увагу! Storm Shadow – франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля". Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Може використовуватися в будь-який час доби, за складних метеоумов і за застосування засобів радіоелектронної протидії.
Захід змінив риторику щодо озброєння України
Гетьман зазначив, що позиція партнерів щодо передання зброї Україні кардинально змінилась, якщо порівняти з початком повномасштабного вторгнення Росії.
"Потроху світ починає розуміти, що нам треба зброя не лише для стримання ворога, а й для перемоги над ним", – сказав військовий аналітик.
Зустріч у форматі "Рамштайн": коротко
- 25 травня відбулась 12-та зустріч у форматі "Рамштайн". Країни-учасниці загалом виділили близько 65 мільярдів доларів військової допомоги Україні для посилення її бойових спроможностей тепер і в довгостроковій перспективі.
- Захист неба України став ключовою темою обговорення партнерів. Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що шукатимуть креативні способи для збільшення індустріальної потужності.
- Крім того, західні партнери продовжують робити кроки щодо винищувачів F-16 для ЗСУ. У наступні тижні розроблять тренувальну інфраструктуру для навчання українських льотчиків.