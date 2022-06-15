Зустріч "Рамштайн-3" розпочалась у Брюсселі: головне з заяви Остіна

В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 червня розпочалося засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн-3". Очільник Пентагону Ллойд Остін виступив із промовою.

Він наголосив, що Україна зараз перебуває у визначному моменті на полі бою. Ставки занадто високі, тому світ не може збавляти темп у допомозі державі, яка повинна захищати себе.

До речі Пауза зрушить з місця після зустрічі "Рамштайн-3", – військовий експерт про постачання зброї

Не можна недооцінити виклики перед Україною

Остін зізнався, що союзники бачать те, про що попереджав президент Володимир Зеленський. Після невдачі із взяттям Києва та визначенням нових військових цілей, Росія зосередила сили на Донбасі.

Ми не можемо недооцінювати виклик, перед яким стоїть Україна,

– наголосив глава Пентагону.

Росія використовує далекобійну зброю для того, щоб "задавити українські позиції". Остін визнав, що агресор нерозбірливо бомбить українську суверенну територію й винищує цивільне населення.

Росія загрожує цілій Європі

Остін констатував, що необхідно посилити зусилля з підтримки української самооборони. Слід вимагати від себе більше, щоб впевнитися, що Україна зможе захиститись. За словами міністра, важливо не зробити помилок. Річ у тім, що невиправдана агресія Росії не тільки загроза для України, але і для всієї безпеки у Європі.

Дивіться промову Остіна:

Що відомо про зустріч "Рамштайн-3"

На зустрічі "Рамштайн-3" сьогодні зібралися міністри оборони понад 55 країн. Серед них представники ЄС та НАТО.

До слова, у Міноборони України теж підтвердили початок засідання. Раніше Олексій Резніков заявляв, сподівається, що за підсумками зустрічі наша держава отримає важке озброєння.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів зазначав, що Україна на цій зустрічі має себе поводити досить жорстко, адже наша ситуація є вкрай складною.

Це вже третя така зустріч, під час якої обговорюють питання про підтримку України у війні з Росією. Насамперед – про нагальні потреби України, які потрібні для протистояння агресору.

До теми – чому для України важлива зустріч на базі "Рамштайн": відеокоментар експерта