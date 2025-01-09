Умєров провів зустріч з Остіном перед засіданням "Рамштайну": про що говорили міністри

9 січня у Німеччині пройде 25 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі. Міністр оборони України Рустем Умєров уже зустрівся з колегою із США Ллойдом Остіном.

Вони обговорили підготовку до засідання та ключові напрями співпраці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рустема Умєрова.

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Про що говорили міністри оборони України та США

На засіданні "Рамштайну" буде визначено план обороноздатності України на декілька років.

Сьогодні (9 січня – 24 Канал) лідери коаліцій затверджують "дорожні карти" за кожним з восьми напрямків співпраці, які зафіксують стратегічні цілі та ключові потреби у військовій допомозі щонайменше до кінця 2027 року,

– повідомив Рустем Умєров.

Він наголосив, що усі ці документи були розроблені й погоджені спільно Україною та партнерами.

Вони будуть основою для підтримки та виділення допомоги з кількома напрямками, зокрема:

ППО,

артилерія,

бронетехніка,

дрони,

повітряні сили,

морська безпека тощо.

"Попереду велика робота", – резюмував міністр оборони України.

До слова, адміністрація Байдена під час зустрічі країн-партнерів у Німеччині планує оголосити про фінальний "суттєвий" пакет військової допомоги для України.