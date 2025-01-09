Зеленський прокоментував підсумки "Рамштайну": Україна отримає додаткові системи ППО
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони. Йдеться про "серйозні системи", деякі з них відновлюють.
Основним викликом залишається швидкість їхньої підготовки до використання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.
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Яку допомогу пообіцяли партнери
Глава держави повідомив, що Україна отримає "дуже серйозні системи ППО". Деякі з них проходять відновлення. Важливо, щоб Україна отримала їх швидко.
Є ще не всі 19 систем, скажу відверто. Але є достатньо серйозна кількість систем, які прогарантували партнери. Будемо зараз працювати, щоб системи якомога швидше доїхали,
– каже Зеленський.
Під час чергового засідання у форматі "Рамштайн" було погоджено пакети підтримки України на суму 2 мільярди доларів.
Окремо Зеленський наголосив на створенні восьми стратегічних "коаліцій спроможностей", які вже на папері. Їх підтримали вже 34 країни.
Плюс, що дуже важливо – це 8 коаліцій спроможності це вже на папері. 34 країни вже підтримують ці стратегічні коаліції. Щоб було зрозуміло, що це коаліція ППО, коаліція розмінування, морська коаліція, артилерія тощо. І все це посилює Україну,
– розповів Володимир Зеленський.
Посилення сил ППО стосувалися зокрема переговори із прем'єркою Італії Мелоні у Римі.
Нагадаємо, у Німеччині 9 січня відбулася 25-та зустріч у форматі "Рамштайн". 24 Канал зібрав ключові моменти зустрічі.