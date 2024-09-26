Байден анонсував нову зустріч у форматі "Рамштайн": коли вона відбудеться

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден анонсував нову зустріч у форматі "Рамштайн". Він скличе зустріч Контактної групи з питань оборони України у Німеччині в жовтні.

Зокрема, ця зустріч пройде на рівні лідерів. Про це стало відомо із заяви лідера США, яку опублікували на сайті Білого дому.

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Зустріч "Рамштайн" у Німеччині в жовтні на рівні лідерів

Я скличу зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині наступного місяця для координації зусиль понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії,

– заявив американський президент.

Зауважимо, що це буде вже 25 за рахунком зустріч союзників у форматі "Рамштайн".

Важливо! Вдень 26 вересня стало відомо, що США виділили Україні черговий пакет оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США. Також були запроваджені санкції проти Росії. Деталі та розширений список того озброєння, яке буде передано Україні, читайте в матеріалі 24 Каналу.