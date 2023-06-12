Літаки точно будуть, і не лише F-16: чому Захід тягне час

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн" 15 червня планують обговорити, зокрема, літакову коаліцію. Та нині вже можна говорити впевнено, що винищувачі для України точно будуть.

Про це 24 Каналу заявив аналітик Валерій Клочок. Він зауважив, що країни НАТО та Захід офіційно повідомляли про те, що вони спільно планують військові операції на території України.

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"Україна є звісно №1, але з огляду на те, що Захід надає цю допомогу, то ці військові операції плануються спільно. Дійсно, той, хто надає цю зброю, він краще знає, коли, як і де вона може бути застосована", – наголосив Клочок.

Можуть бути більш сучасні моделі

Нині вже навіть президент США Джо Байден вітає тренування українських льотчиків. Хоча Сполучені Штати тренували наших пілотів ще минулого року.

"То можна говорити з більшою впевненістю, що літаки точно будуть", – сказав аналітик.

Мовиться й про те, що Україна може отримати не лише літаки F-16, а й новіші та більш сучасні моделі. Та щодо кількості – питання залишається відкритим. Низка країн вже офіційно приєдналася до коаліції бойових літаків.

Те, що Резніков говорить про це нині, доволі обережно, вважаю правильно. Я думаю, в позиції "узгодження" в частині "надання". Питання – коли. Я думаю, що вони з'являться тоді, коли буде треба, коли буде розпочатий контрнаступ,

– переконаний Валерій Клочок.

F-16 для України