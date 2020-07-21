Розпочалася зустріч у форматі "Рамштайн", присутні 52 країни: головні заяви міністрів

Розпочалося онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" під головуванням Британії та Німеччини. Участь беруть 52 країни на рівні своїх міністрів оборони або їх заступників.

Зокрема, серед присутніх країни НАТО, Європейського Союзу та інші союзники України. Усе, що відомо про зустріч у форматі "Рамштайн" у понеділок, 21 липня, розповідає 24 Канал.

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