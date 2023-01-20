Зустріч у Рамштайні розпочалась: глава Пентагону заявив, що зараз – переломний момент війни

Стартувала чергова зустріч у форматі Рамштайн. Під час неї ухвалять рішення про нову військову допомогу Україні.

На початку засідання виступи глава Пентагону Ллойд Остін. Він говорив про переломний момент війни в Україні.

До речі І все це ще до "Рамштайну": хто та яку зброю пообіцяв Україні від початку року

Переломний момент у війні в Україні настає. Це вирішальний момент для України і вирішальне десятиріччя для всього світу,

– наголосив Остін.

Він додав, що підтримка України продовжиться стільки, скільки буде потрібно. Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також відзначав переломний момент війни та закликав збільшити постачання зброї до України.



Зустріч у форматі "Рамштайн" почалась / Фото з телеграм-каналу

Остін також зустрівся з українським міністром оборони Олексієм Резніковим. Глава Пентагону зазначив, світ пишається тим, що стоїть пліч-о-пліч з Україною.

Зеленський просить не втрачати час

У відеоформаті виступив і президент Володимир Зеленський. Глава держави подякував союзникам за допомогу, але попередив, що російські війська зараз перегруповуються. Він попросив не гаяти часу, оскільки Україна потребує зброї.

Зазначимо, підсумки зустрічі будуть близько 17:30.

Заклик Зеленського: дивіться відео

Що очікують від "Рамштайну"

Від чергової зустрічі "Рамштайн" очікують вирішення питання про постачання важких танків Україні. Зокрема, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував приємні новини щодо надання танків Leopard.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко також вважає, що саме на "Рамштайні" Німеччина може погодити надання Україні важкої техніки від Польщі, Фінляндії, Іспанії.