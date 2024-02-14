Втричі більше артилерійських боєприпасів: Німеччина доєднається до бронетанкової коаліції

Вдень 14 лютого глава Пентагону офіційно відкрив засідання "Рамштайну", на якому Німеччина оголосила про доєднання до бронетанкової коаліції. Мовиться, що Україна зможе отримати ще більше зброї.

У 2024 році Німеччина передасть приблизно в 3 – 4 рази більше артилерійських боєприпасів в Україну, ніж це було минулого року. Про це під час 19-го засідання "Рамштайну" повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Німеччина надасть Україні більше боєприпасів

За словами Пісторіуса, Німеччина доєднається до бронетанкової коаліції під керівництвом Польщі. Він очікує, що Німеччина передасть приблизно в 3 – 4 рази більше артилерійських боєприпасів в Україну цього року, ніж у 2023 році.

Зокрема, Пісторіус зауважив, що Німеччина уже заклала 3,5 мільярда євро на виробництво боєприпасів. Міністр наголосив на зростаючій динаміці в питанні боєприпасів, що позитивно впливає як на Україну, так і на саму Німеччину.

Загалом Україна чинить опір російські агресії вже протягом 10 років. І треба відзначити, що зараз Росія становить найбільшу загрозу країнам-членам НАТО,

– зазначив Пісторіус.

Він також розповів, що за ці два роки війни обговорювалися питання зміцнення військового потенціалу України, і "багато було вже зроблено".

Коаліція сил і засобів протиповітряної оборони провела своє перше засідання і підписала протокол про наміри. Це важливий крок за участю 15 країн-учасниць, адже ми всі усвідомлюємо, що протиповітряна оборона є важливим уроком війни проти України й Росії, особливо зараз,

– заявив міністр оборони Німеччини.

Він також додав, що протиповітряна оборона є центральним викликом, центральною спроможністю, і так буде й надалі. Як зазначив Пісторіус, це їхня відповідь на затяжну війну у нашій державі.

Крім того, Пісторіус нагадав, що на початку цього тижня за його присутності, а також канцлера Німеччини Олафа Шольца було закладено будівництво заводу, де вироблятимуть артбоєприпаси.

Снаряди – це найголовніше для країн НАТО у військовій підтримці України, яка відчуває їх брак. Як і всьому світі їх виробництво недостатнє. І я вітаю дії німецької промисловості, яка починає займатися цим питанням зараз і це важливо в майбутньому. Цього року Німеччина витратить на виробництво снарядів 3,5 мільярда євро,

– наголосив міністр.

Варто зауважити, що в НАТО вперше провели засідання коаліції ППО на рівні міністрів оборони на чолі з Німеччиною разом з Францією.

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