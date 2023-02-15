Перший день – позаду, далі – про танки: Резніков підбив проміжні підсумки "Рамштайну"
Джерело:Олексій Резніков
У столиці Бельгії Брюсселі відбувається чергова зустріч партнерів у форматі "Рамштайн". Перший день саміту уже позаду – глава Міноборони розповів, чого слід очікувати далі.
У вівторок, 14 лютого, розпочалось 9 засідання "Рамштайну". Про його початок близько 12:00 повідомляв глава міністерства оборони України Олексій Резніков. Через декілька годин він сказав, які питання порушуватимуть під час наступних перемовин.
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"Попереду – танки"
Опівночі 15 лютого Резніков констатував, що перший день роботи позаду. Він подякував всім країнам, що беруть участь в цьому заході, та Північноатлантичному альянсу за підтримку нашої держави.
Завтра так само насичена програма. Більше часу приділимо танкам. Все буде Україна,
– написав він.
Очевидно, Україна планує робити усе, аби танкова коаліція лише ставала більшою – себто більше танків партнери надавали нашій державі. На думку багатьох експертів та політиків, саме це є одним з головних чинників, що може стримати російських окупантів.
Окрім того, зауважимо, що глава Міноборони поширив фотографії, на яких він, зокрема, з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та іншими поважними високопосадовцями, що прибули в Брюссель на "Рамштайн".
Резніков в Бельгії на зустрічі партнерів у форматі "Рамштайн" / фото з фейсбуку глави Міноборони
Захід не готовий надавати Україні авіацію
- Про цей захід у своєму традиційному вечірньому зверненні за 14 лютого також згадував президент Володимир Зеленський. Він констатував, що в Брюсселі присутні представники 54 держав, які є союзниками України. Вони мають ухвалити рішення про надання нам танків, артилерії, систем протиповітряної оборони та іншого виду озброєння.
- Однак зауважимо, що поки партнери не підтримали ініціативу передати Повітряним силам ЗСУ винищувачі. Власне, перемовини щодо надання нам літальних апаратів ведуться уже не перший місяць.
- Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що позиція Сполучених Штатів Америки – незмінна. Він згадав про повідомлення від президента Джозефа Байдена, який зазначав, що поки Захід не готовий надати Україні літаки.
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