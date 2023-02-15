Перший день – позаду, далі – про танки: Резніков підбив проміжні підсумки "Рамштайну"

У столиці Бельгії Брюсселі відбувається чергова зустріч партнерів у форматі "Рамштайн". Перший день саміту уже позаду – глава Міноборони розповів, чого слід очікувати далі.

У вівторок, 14 лютого, розпочалось 9 засідання "Рамштайну". Про його початок близько 12:00 повідомляв глава міністерства оборони України Олексій Резніков. Через декілька годин він сказав, які питання порушуватимуть під час наступних перемовин.

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"Попереду – танки"

Опівночі 15 лютого Резніков констатував, що перший день роботи позаду. Він подякував всім країнам, що беруть участь в цьому заході, та Північноатлантичному альянсу за підтримку нашої держави.

Завтра так само насичена програма. Більше часу приділимо танкам. Все буде Україна,

– написав він.

Очевидно, Україна планує робити усе, аби танкова коаліція лише ставала більшою – себто більше танків партнери надавали нашій державі. На думку багатьох експертів та політиків, саме це є одним з головних чинників, що може стримати російських окупантів.

Окрім того, зауважимо, що глава Міноборони поширив фотографії, на яких він, зокрема, з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та іншими поважними високопосадовцями, що прибули в Брюссель на "Рамштайн".

Резніков в Бельгії на зустрічі партнерів у форматі "Рамштайн" / фото з фейсбуку глави Міноборони

Захід не готовий надавати Україні авіацію

Про цей захід у своєму традиційному вечірньому зверненні за 14 лютого також згадував президент Володимир Зеленський. Він констатував, що в Брюсселі присутні представники 54 держав, які є союзниками України. Вони мають ухвалити рішення про надання нам танків, артилерії, систем протиповітряної оборони та іншого виду озброєння.

Однак зауважимо, що поки партнери не підтримали ініціативу передати Повітряним силам ЗСУ винищувачі. Власне, перемовини щодо надання нам літальних апаратів ведуться уже не перший місяць.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що позиція Сполучених Штатів Америки – незмінна. Він згадав про повідомлення від президента Джозефа Байдена, який зазначав, що поки Захід не готовий надати Україні літаки.

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