Переговори України та Росії в Анкарі: у МЗС відповіли, чи правду написали турецькі ЗМІ

Турецькі ЗМІ написали про можливі переговори між Україною та Росією в Анкарі 15 – 16 квітня. Зазначається, що основною темою зустрічі може стати безпека Чорного моря.

У МЗС спростували інформацію турецьких медіа. Про це заявила ведуча ТСН.Тиждень Алла Мазур, посилаючись на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, передає 24 Канал.

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Що відомо

Журналістка заявила, що Андрій Сибіга не підтвердив переговори в Анкарі. Міністр наголосив, що нічого подібного не планувалося.

Вдень низка ЗМІ із посиланням на джерела в Міноборони Туреччини стверджувала, що в Анкарі 15 – 16 квітня відбудуться переговори між Україною та Росією. Зустріч нібито буде організована у Командуванні Військово-морських сил, яке розташоване у столиці Туреччини. Тим часом інші ЗМІ Туреччини писали, що має відбутися зустріч з питань безпеки у Чорному морі у контексті можливого припинення вогню за участі представників іноземних держав. Втім, чи будуть на ній українці та росіяни, невідомо.