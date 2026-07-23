Про це Рубіо повідомив за підсумками зустрічі на своїй сторінці в мережі X.

Що сказав держсекретар США після зустрічі з Лавровим?

Марко Рубіо підкреслив, що обговорив із міністром МЗС Росії необхідність припинення війни в Україні.

При цьому, він вважає, що для досягнення миру потрібні "нові ідеї", щоб вийти з глухого кута в переговорному процесі. Ті ж умови, які висували раніше, були неприйнятні для України.

Я не думаю, що вони були б прийнятними для неї й зараз; більше того, ймовірно, вони були б ще менш прийнятними,

– висловився Рубіо.

Під час переговорів на полях міністерської конференції АСЕАН, що проходить у Манілі, Росія та США говорили також про відносини між країнами.

До слова, за даними російських ЗМІ, переговори Рубіо й Лаврова тривали близько 37 хвилин. Також раніше Рубіо зазначав, що США та Росія мають підтримувати діалог як дві найбільші ядерні держави.

Зі свого боку, Лавров заявив про нібито готовність Москви до врегулювання війни та згадав домовленості, досягнуті під час зустрічі Трампа й Путіна на Алясці у 2025 році. При цьому, очільник російського МЗС поінформував Рубіо про "реальний" стан справ на фронті, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.