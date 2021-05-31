Зустріч з Шевченком – це вирок Лукашенку – "слуга" Веніславський

Федір Веніславський прокоментував виключення Євгена Шевченка з фракції "Слуга народу" та поїздку в Білорусь. За його словами, Олександр Лукашенко перебуває в такій ситуації, коли доводиться хапатися за ілюзорну можливість продемонструвати, що його ще хтось поважає.

Нардеп та представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський розповів, що підписався під рішенням про виключення Шевченка через кілька днів після його зустрічі з Лукашенком. Джерело: https://censor.net/ua/n3268393

До речі Скандального "слугу народу" Шевченка виключили з фракції

Шевченко вчинив неетично

Шевченка обрали на мажоритарному окрузі. Тому, виходячи із фракції, він не втрачає мандат. Однак, на думку Веніславського, нардеп міг спокійно піти самостійно, але зрежисирував ситуацію про альтернативну точку зору, яка не збігається із президентською та більшістю фракції.

Нардеп визнав, що це неетично. Він переконаний, що 99% його колег стали депутатами виключно завдяки тому, що йшли на вибори від партії "Слуга народу", яку представляв президент. Відтак Шевченко мав би узгодити свою позицію.

Для мене його поїздка до Лукашенка – насамперед, вирок самому ж Лукашенку, бо він зустрівся із якимось депутатом, якого ніхто не знає... По-людськи Лукашенка шкода,

– підсумував Веніславський.

Що цьому передувало