Не робіть як Шольц: Зеленський пояснив, чому іншим лідерам не слід дзвонити Путіну

2 грудня до Києва прибув Олаф Шольц. Президент Зеленський прокоментував його дзвінок Путіну.

Під час візиту до української столиці Шольц разом із Зеленським оглянули дрони, які виготовляються у співпраці із Німеччиною. Опісля політики провели спільну пресконференцію. Тоді президент відреагував на нещодавню телефонну розмову канцлера і очільника Кремля, передає 24 Канал.

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Путін використовує ці розмови для власної реабілітації

Володимир Зеленський зауважив, що знав про те, що Олаф Шольц буде телефонувати Путіну і раніше висловив йому свою позицію щодо цього.

Президент пояснив, що очільник Кремля скористається із дзвінків йому представників цивілізованого світу, аби вийти із політичної ізоляції.

Після однієї розмови йде друга, третя, п'ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна,

– наголосив політик.

Зеленський вважає, що розмови західних лідерів із Путіним не зміцнюють Україну. Водночас він додав, що у Києва і Берліна "набагато більше спільного, ніж розбіжностей".