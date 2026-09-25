Путін заявив, що не ревнує Сі до Трампа

У четвер, 24 вересня Сі Цзіньпін вперше за 11 років здійснив державний візит до Вашингтону. Російський диктатор заявив, що не ревнує Сі Цзіньпіна до Трампа.

Він заявив, що такі категорії не використовують у політиці. Про це Володимир Путін розповів пропагандистським ЗМІ.

Що сказав Путін?

Поки Росія має серйозні проблеми в економіці, та втрачає щодня понад 1 000 військовослужбовців на фронті, російські ЗМІ цікавить питання ревнощів їхнього президента до глави КНР. Очільник Кремля відповів, що не ревнує Сі Цзіньпіна до Дональда Трампа.

Путін заявив сказав, що підтримує переговори між Вашингтоном та Пекіном. Він аргументував це тим, що США та КНР – дві найбільші економіки світу.

Кремлівський диктатор зазначив, що домовленості Сі Цзіньпіна та Трампа впливатимуть на економіку, зокрема Росії.

Окрім того, у п'ятницю, 25 вересня Путін знову звинувачував Україну у відсутності перемовин. Він заявив, що Росія нібито готова була відновити переговорний процес.

Окрім того, диктатор вчергове погрожував Україні. Російський лідер цинічно заявив, що Київ "має відчути російську відповідь" через атаки на країну-агресорку.