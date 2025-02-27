У США відповіли, чи будуть говорити з Росією про Україну під час зустрічі у Стамбулі

Зустріч між представниками США та Росії у Стамбулі відбудеться 27 лютого. Однак на ній не буде порушуватися питання України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що США та Росія будуть обговорювати у Стамбулі

Ще одна зустріч між представниками США та Росії відбудеться 27 лютого у Стамбулі. Речник Держдепу повідомив, що на ній планують обговорити роботу дипломатичних представництв.

Щоб внести ясність, на порядку денному немає ніяких політичних питань або питань безпеки. Україна не стоїть на порядку денному,

– зазначив речник.

Нагадаємо, що попередня зустріч офіційних представників Росії та США відбулася 18 лютого у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді. На ній країну-агресорку представляли Сєргєй Лавров та помічник російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Ушаков.

До складу американської делегації на зустрічі увійшли спецпосланець президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майкл Волц.