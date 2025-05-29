Хто поїде на другу зустріч з росіянами: у МЗС припустили склад делегації України

Росія запропонувала провести другі прямі переговори з Україною у Стамбулі 2 червня. Окупанти пообіцяли, що на цій зустрічі представлять українцям свій меморандум з умовами для припинення вогню.

Київ ще не дав згоди на другу зустріч у Туреччині. Українська сторона вимагає від Москви негайно передати свій документ з умовами, оскільки сама це вже зробила, передає 24 Канал.

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Хто поїде на другу зустріч з росіянами

Під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий заявив, що якщо другий раунд переговорів відбудеться, то склад української делегації залежатиме від складу російської делегації.

Якщо окупанти не змінять склад своїх представників, і він буде таким самим, як під час переговорів 16 травня, тоді "можна очікувати, напевно, такого ж складу української делегації", який був на попередній зустрічі.

Нагадаємо, що в Україні хочуть, аби Росія заздалегідь передала свій "меморандум". Так, очільник МЗС Андрій Сибіга не бачить сенсу у тому, аби чекати понеділка. "Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" – після 10 днів роздумів та ударів проти України – його можна одразу передати нам", – сказав він.

Тихий своєю чергою зауважив, що небажання Москви передавати свій документ з умовами свідчить про їхній ультимативний характер.