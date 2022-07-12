Чотиристороння зустріч щодо експорту зерна в Стамбулі: Єрмак розповів деталі

У Стамбулі 13 липня відбудеться чотиристороння зустріч України, Туреччини, ООН та росії щодо експорту українського зерна. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів деталі запланованої зустрічі.

Андрій Єрмак наголосив, що розблокування українських портів є однією зі складових глобальної продовольчої безпеки. Тому потрібно якнайшвидше потрібно відновити експорт українського зерна.

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До процесу розблокування портів долучився генсек ООН

Голова Офісу Президента наголосив, що до процесу з розблокування українських портів долучився генсек ООН Антоніу Гутерріш. Однак, за словами Єрмака, крім егіди ООН над процесом переговорів є й позиція українських воїнів у Чорному морі.

Потрібно розуміти, що сильні позиції наших військових у Чорному морі дозволять повернути безпечну навігацію суден, що також є важливим для забезпечення захисту національної та регіональної безпеки. Це для України – пріоритет,

– наголосив Єрмак.

Також голова Офісу Президента відзначив, що експорт зерна вирішить глобальну продовольчу кризу.

Єрмак розповів, що спершу 13 липня в Стамбулі відбудеться зустріч представників України та Туреччини. Уже після цього буде розширена зустріч, до якої доєднаються делегації ООН та росії. Саме там обговорюватимуть питання морських коридорів для експорту зерна.

Переговори в Стамбулі щодо експорту зерна з України

Про проведення переговорів у Стамбулі щодо питання експорту українського зерна розповіли в МЗС. Речник міністерства Олег Ніколенко наголосив, що переговори відбудуться у форматі чотиристоронньої зустрічі під егідою ООН.

Однак, як зазначив Ніколенко, пропагандисти викривили інформацію про зустріч і вже кажуть, що в Стамбулі відбудуться нібито переговори росії та Туреччини, а додатковими учасниками будуть Україна та ООН, однак це не так.

росія своїми діями не лише перешкоджає експорту українського зерна, але й нахабно краде його. Одним із останніх інцидентів було викрадення зерна з тимчасово окупованого Бердянська. Тоді російське судно прибуло до Туреччини, де його затримали. Однак через кілька днів турецька сторона відпустила корабель. Через це МЗС України закликало розслідувати цю ситуацію та надати Україні вичерпну відповідь щодо інциденту.

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