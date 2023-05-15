"Потрібно ще трохи попрацювати": Зеленський і Сунак обговорили передачу Україні винищувачів

Володимир Зеленський заявив, що разом з прем'єр-міністром Великої Британії хоче створити "коаліцію винищувачів". За його словами, дуже скоро буде оголошено деякі важливі рішення щодо передачі Україні нової зброї.

Сунак на зустрічі з Зеленським заявив, що Велика Британія вже відносно скоро зможе почати вчити українських військових користуватися винищувачами західного зразка. Проте саме постачання все ще залишається непростим завданням.

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"Коаліція винищувачів": що обговорювали Зеленський і Сунак

Зустріч Володимира Зеленського і Ріші Сунака пройшла у резиденції Чекерс 15 травня. Попри відсутність чіткого рішення про передачу винищувачів, Сунак заявив, що українських військових вже влітку можуть почати вчити використовувати F-16.

Зеленський натомість повідомив, що хоче утворити з Великою Британією "коаліцію винищувачів", і що вже зовсім скоро зможе оголосити про важливі рішення щодо F-16, проте над ними ще потрібно трохи попрацювати.

Ми будемо ключовою частиною коаліції країн, які надають підтримку Володимиру і Україні. Як ми з Володимиром обговорювали, нарощування потенціалу винищувальної авіації – це не просте завдання,

– заявив прем'єр-міністр Великої Британії.

Сунак зазначив, що передача винищувачів Україні затягується, бо вимагає не тільки власне рішення про надання літаків, але і налагодження логістики та підготовки пілотів.

Окрім того, 15 травня Ріші Сунак підтвердив надання нового пакету військової допомоги для України. В цю допомогу мають ввійти сотні ракет для систем протиповітряної допомоги та ударні безпілотники великої дальності. Поки що прем'єр не підтвердив точної кількості озброєння, яке Велика Британія планує передати Україні, проте заявив, що його країна зробить все можливе, аби "Україна була в найсильнішій позиції для забезпечення тривалого миру".

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