Велика китайська гра: чому Трамп прагне зустрітися з Кім Чен Ином

Є інформація, що команда новообраного президента США Дональда Трампа обговорює можливість проведення прямих переговорів з лідером КНДР Кім Чен Ином. Ця зустріч дійсно може відбутись, бо вона важлива їм обом.

Зокрема, Трамп хоче послабити Китай. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

До теми Команда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з Кім Чен Ином, – Reuters

Ці перемовини можливі

Максим Джигун зазначив, що під час першого президентського терміну Дональд Трамп робив щонайменше три спроби налагодити довготривалу комунікацію з Північною Кореєю. Жодна з цих зустрічей не мала великого успіху.

Трамп вважає, що і російсько-українська війна, і КНДР проти Південної Кореї, і Іран, і багато інших країн, які ми згадуємо лише негативно – це частина великої китайської гри. Намагаючись налагодити взаємовідносини із північнокорейським диктатором, Трамп намагається поступово розплутувати клубок складних відносин США та КНР,

– припустив він.

Трамп прагне послабити Китай, не дати можливості ядерним країнам об'єднуватися та загрожувати США. Він хоче уникнути прямих протистоянь, аби не створювати необхідності фінансувати ще якісь війни. Зокрема, щоб вимушено не підтримувати Південну Корею у разі загострення тих конфліктів, які вже є.

"Думаю, що ці переговори цілком можливі. Не тільки тому, що їх хочуть США. Але й тому, що Кім Чен Ин хоче бачити, що він не вкрай ізольована людина, яка боїться виїхати за межі півострова, що це лідер, з яким говорять президенти ключових економік світу", – вважає політолог.

Тому Дональд Трамп та Кім Чен Ин можуть знайти спільну мову та продовжити попередні не надто успішні перемовини. Однак вони можуть змінити ситуацію на краще, насамперед для американських платників податків.