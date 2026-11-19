У китайському Шеньчжені на полях саміту АТЕС проходить історична тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії. Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Володимир Путін виступають із першими заявами.

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У китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) проходить безпрецедентна зустріч світових лідерів. За одним столом переговорів зібралися президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін. Це перший випадок, коли керівники трьох держав проводять спільний тристоронній саміт у такому форматі.

Напередодні цієї події сторони провели низку двосторонніх контактів. Зокрема, у Китаї відбулася двостороння зустріч Трампа та Путіна, а також окремі тривалі переговори російського та китайського очільників. Очікувалося, що тристоронній саміт лідерів триватиме до однієї години й буде зосереджений на питаннях стратегічної безпеки, глобальних економічних викликах та регіональних кризах.

Зустріч лідерів країн, які контролюють левову частку світових ядерних арсеналів, викликала прискіпливу увагу міжнародної спільноти. Попри розбіжності в поглядах на санкційну політику та світову торгівлю, сторони розпочали публічну частину переговорів із заяв про спільну відповідальність за глобальний мир.