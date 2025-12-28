Чим пригощають Зеленського в Мар-а-Лаго: ЗМІ розкрили деталі
- Українська делегація на чолі з президентом Зеленським прибула до Мар-а-Лаго для переговорів з Дональдом Трампом.
- Українців пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені Трампа.
28 грудня українська делегація на чолі з президентом Зеленським прибула до Мар-а-Лаго, де їх зустрів Дональд Трамп. Переговори сторін розпочалися за обідом.
Українська та американські команди зустрілися в їдальні трампівської резиденції. Журналістів ненадовго впустили до зали, щоб вони зафільмували цей момент, передає 24 Канал із посиланням на РБК-Україна.
Чим годували Зеленського та його команду в Мар-а-Лаго?
За даними видання, українців пригорщали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені самого Трампа.
Як пише Sky News, за столом Зеленський зауважив, що вперше перебуває в Мар-а-Лаго. У відповідь Трамп сказав, що кімната, в якій проходить зустріч, "дуже сприяє угодам".
ЗМІ тим часом поширюють фото делегацій України та США за обіднім столом. На світлинах видно, що американську сторону, окрім Трампа, представляють:
- держсекретар США Марко Рубіо;
- міністр оборони Піт Гегсет;
- керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз;
- голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн;
- спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер;
- заступник голови адміністрації Білого дому Стівен Міллер.
Зеленський і Трамп в оточенні своїх команд обідають / Фото Офіс президента
Зауважимо, що перед тим, як піти обідати, Володимир Зеленський і Дональд Трамп поспілкувалися з журналістами.
Президент США заявив, що він не має дедлайнів щодо закінчення війни в Україні. Він наголосив, що війна або закінчиться, або триватиме дуже довго.
Також американський лідер висловив впевненість, що і Київ, і Москва хочуть миру.
Крім того політик наголосив, що Україна отримає сильні гарантії безпеки за активної участі європейців та вигідну економічну угоду.
Трамп заявив, що після зустрічі із Зеленським він поговорить із лідерами Європи, а також очільником Кремля.