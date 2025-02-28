У Києві прокоментували "гарячу" зустріч Зеленського і Трампа

28 лютого зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі відбулася не за планом. Президенти посперечалися перед журналістами. А потім український лідер достроково покинув Овальний кабінет.

Українська делегація достроково залишила Білим дім, а запланована пресконференція президентів і підписання "рамкової угоди" про надра скасовані. Керівник Центру протидії дезінформації відреагував на те, що відбулося, передає 24 Канал.

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"Найважливіше, що ми всі разом"

Андрій Коваленко на тлі зірваної зустрічі Трампа і Зеленського нагадав українцям за чотири важливі речі.

Передусім, Україна відстоює свої інтереси у дуже складних умовах. Питання щодо миру в нашій країні залишається на столі. По-друге, Україна має підтримку Європи, яка теж розуміє, що її "доля залежить від сьогоднішньої дипломатії та оборонки".

По-третє, Росія не досягне бажаних результатів, бо ці події жодним чином не впливають на бачення їх як території в Арктиці з боку США і сировинним придатком зі сторони Китаю. Ну і найважливіше – це всі ми разом, наша армія, наш народ – це наша сила. В 2022 році теж було дуже важко, пам'ятаєте? Тоді взагалі існування країни висіло на волосині,

– підсумував керівник ЦПД.

Нагадаємо, що Дональд Трамп після зустрічі із Зеленським заявив, що той "не готовий до миру".