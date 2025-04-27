Шанс на мир: в уряді прокоментували зустріч Зеленського з Трампом у Ватикані

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко заявила про шанс досягти миру в Україні завдяки силі, коментуючи останню розмову Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її публікацію у соцмережі Х. Зауважимо, що зустріч американського та українського президентів відбулася у суботу, 26 квітня, у межах похорону Папи Римського Франциска.

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Як зустріч прокоментувала Свириденко

Українська міністерка зазначила, що нещодавня розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа є "шансом просунутися вперед" у питанні мирного врегулювання.

Суботня зустріч президентів Трампа і Зеленського у Ватикані – це шанс просунутися вперед, побудувати справжній мир завдяки силі,

– написала вона.

За її словами, російський диктатор Володимир Путін не намагається досягнути миру та закінчення війни, а лише прагне виграти час. На її думку, потрібен тиск на Росію.

"Жорсткі санкції та посилення тиску – це шлях до припинення війни, який принесе користь як Україні, так і Сполученим Штатам", – резюмувала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, на церемонії прощання Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели 15-хвилинну розмову. Під час зустрічі лідери домовилися продовжити переговори.