Зустріч українського та російського омбудсменів у Туреччині: з'явилися нові деталі

Вже через декілька днів Дмитро Лубінець зустрінеться з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Планують обговорити обмін полоненими. До речі, перемовини відбудуться за участю Туреччини.

Турецький омбудсмен виступив з ініціативою провести цю зустріч у розширеному форматі. Про це на пресконференції в Анкарі повідомив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, пише 24 канал.

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Зустріч пройде в Анкарі

Лубінець зазначив, що поки не хоче розкривати всі деталі. Втім, наголосив, що ані Україна, ані Туреччина не хочуть проводити зустрічі лише заради зустрічі.

Ми хочемо досягти конкретних результатів. Ми сьогодні вдвох дійшли механізмів, як цього добитися, щоб суспільство не лише в Україні, а й в усьому світі бачило, що там, де є бажання вирішувати проблеми, вони вирішуються, а не шукаються аргументи, чому цього не можна зробити,

– підкреслив Уповноважений з прав людини.

Тристороння зустріч пройде в Анкарі. Турецький омбудсмен зазначив, що має намір зустрітися з російською колегою. Після цього буде проведена зустріч у тристоронньому форматі.

Зауважимо, що омбудсмени планують обговорити обмін полонених. Окрім того визначити "дорожню карту" щодо обміну поранених військових.

Ми сподіваємося, що така зустріч важлива, як і те, щоб домовленості, яких ми досягнемо, були не просто закріплені на папері, але виконані. Сподіваюся, що завдяки цій зустрічі ми досягнемо результату,

– підкреслив омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч.

Також він додав, що після успішного відкриття та функціонування "зернового коридору" є намір створення "коридору зустрічі" родичів, дітей, жінок та поранених. Це також планують обговорити на тристоронній зустрічі в Анкарі.

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Коротко, що відомо про зустріч омбудсменів