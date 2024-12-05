Українська делегація на чолі з Єрмаком зустрілася з радниками Трампа, – Reuters

Напередодні українська делегація на чолі з керівником Офісу Президента прибула з візитом до США. Зустрілася з представниками Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Українська делегація зустрілася з радниками Трампа

Зустріч відбулася у Вашингтоні. Джерела агентства повідомили, що в ній взяли участь Майк Волтц, якого Трамп планує призначити радником із питань нацбезпеки, та Кіт Келлог – кандидат на посаду спецпредставника з питань України та Росії.

Додаткових подробиць співрозмовник агентства не надав. Команда новообраного президента США не відповіла на прохання прокоментувати зустріч.

Зауважимо, що напередодні міністр закордонних справ підтвердив візит Єрмака до США на зустрічі з командою Трампа. Андрій Сибіга наголосив, що контакт на рівні керівника ОП важливий, зокрема, для встановлення відносин з керівниками нової адміністрації.

До речі, 4 грудня співробітники Комітету з асигнувань Сенату США провели зустріч з українською делегацією, – представниками САП, НАБУ та Вищого антикорупційного суду. Про це розповіла пані посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

Ця зустріч була зосереджена на питаннях прозорості й ефективності використання фінансової допомоги, яку США надають Україні.

"Прихильність України до незалежності її антикорупційних інститутів сприяє забезпеченню прозорості використання іноземної допомоги США", – наголосила Бріджит Брінк.

Зустріч з українською делегацією \ Фото з соцмереж Бріджіт Брінк