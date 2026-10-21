Путін на зустрічі з Віткоффом порушив питання про можливу зустріч з Трампом у Китаї

У середу, 21 жовтня, російська та американська сторони провели переговори у Санкт-Петербурзі. Володимир Путін запропонував Стіву Віткоффу обговорити можливу зустріч із Дональдом Трампом у Китаї.

Російська сторона прагне провести переговори під час саміту АТЕС (Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва). Про це повідомили пропагандистські ЗМІ.

Що відомо про пропозицію?

Під час зустрічі зі Стівом Віткоффом Володимир Путін обговорював можливість зустрічі з Дональдом Трампом у Китаї. Раніше ЗМІ писали, що російський диктатор запропонував президенту США та голові КНР провести тристоронній саміт.

Однією з основних тем обговорення може стати російсько-українська війна. Путін пропонував провести переговори під час саміту АТЕС, який пройде 18 – 19 листопада у Шеньчжені.

Зазначимо, що наразі лідери не узгодили проведення саміту на трьох. У понеділок, 19 жовтня, Дональд Трамп оголосив про згоду провести тристоронню зустріч із Путіним та Сі Цзіньпіном у Китаї. Політик заявляв, що піде на цей крок не заради України, а через "нормальну поведінку Росії".

За даними видання WSJ, пропозицію організувати саміт без участі України розглядали як спробу вплинути на подальший розвиток подій без залучення Києва. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив згадку про ймовірну тристоронню зустріч, зазначивши, що жодних конкретних домовленостей щодо порядку денного сторони ще не мали.

Водночас у МЗС Китаю повідомили, що не мають інформації про підготовку зустрічі лідерів КНР, США та Росії. Речниця відомства Мао Нін не стала коментувати можливі переговори щодо припинення війни в Україні.