У складі делегації був відомий генерал: як військові спілкувались з американськими конгресменами

Нещодавно батальйон ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр мав можливість поспілкуватись з делегацією конгресменів та військових з США, яка прибула в Україну для проведення низки зустрічей та оцінити потреби ЗСУ. Військові розповіли їм про свої розробки, ситуації на лінії фронту на наголосили на важливості підтримки України США.

Про це 24 Каналу розповів заступник батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, зауваживши, що конгресмени особливо цікавились дроновою армією ЗСУ. В складі делегації були республіканці, один з яких є відомим генералом у відставці, та демократи.

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Як військові спілкувались з американськими конгресменами

За словами заступника командира батальйону, від березня 2022 року вони комунікували з американськими партнерами. В батальйоні присутня велика кількість людей, які вільно володіють англійською мовою, що допомагає при комунікації.

Батальйон вже спілкувався з американськими сенаторами, конгресменами, політиками та представниками Білого дому. Вони особисто хотіли побачити ситуацію на лінії фронту.

Навіть рішення щодо використання ракет HIMARS для ударів по військових цілях на території Росії було прийнято саме після таких зустрічей з нами у Харківській області,

– зауважив Маляревич.

Під час нещодавньої зустрічі батальйон мав змогу поспілкуватись з американськими конгресменами, які цікавились розвитком дронових військ в Україні та їхнім впливом на ситуацію на фронті.

Ми вибрали для зустрічі безпечне місце та показали все, що маємо: літаки-розвідники, літаки-камікадзе, дрони-бомбардувальники, FPV-дрони, звичайні Mavic та авіабомби, які ми збираємо,

– зазначив заступник командира батальйону.

Конгресмени запитували українських військових чи вистачає їм озброєння та що потрібно для перемоги. Військові батальйону наголосили їм, що Україні потрібно більше зброї, артилерії та далекобійних ракет, щоб завдавати ударів по військових цілях в глибині Росії.

Також батальйон розповів конгресменам, що росіяни мають набагато більше людського ресурсу для війни та здебільшого штурмують позиції українських військових піхотою.

У складі делегації був відомий американський генерал армії військово-повітряних сил у відставці Дон Бейкон, який є відомим конгресменом республіканцем.

Він є одним з небагатьох республіканців, який завжди активно виступає за підтримку України. Ми зробили акцент саме на комунікації з ним, він побачив увесь драматизм ситуації,

– розповів Маляревич.

На початку повномасштабного вторгнення українські військові знищували російські війська та техніку простими цивільними дронами. Тепер ж Україна має один з найкращих у світі підрозділ ударних БпЛА та розвідки. Американські конгресмени змогли це побачити на власні очі.

Після війни ми наші розробки можемо експортувати в інші країни та вчити світ, як захищатись від терористів,

– додав заступник командира батальйону.

Важливо зазначити, що на зустрічі були представники і демократичної, і республіканської партій. Вони сформували єдину позицію та разом цікавились, що потрібно для перемоги України. Маляревич впевнений, що коли вони повернуться в США, то зробить багато корисних кроків для того, щоб підтримати нашу країну, адже батальйон зробив для цього все можливе.

Цікаво! Двопартійна група конгресменів і сенаторів закликала Джо Байдена зняти обмеження на удари далекобійною зброєю вглиб Росії для України, заявивши, що обмеження є несправедливими. Крім того, впливові республіканці надіслали Байдену лист, де вказали, що використання Україною наданої США зброї в Росії досі не викликало ескалаційної відповіді з боку Росії та наголосили на важливості дозволу.