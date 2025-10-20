Хоч йому зробили комплімент, він був доволі токсичним. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла психологиня Олена Шершньова, зауваживши, що Зеленський не розгубився та дав відсіч.

Якими були токсичні моменти щодо Зеленського у США?

Після спілкування Трампа та Зеленського з журналістами в Білому домі провели ланч. Цікаво, що уся преса стояла за спиною президента України та його команди. Тому для відповідей Зеленський мав повертатись.

Психологиня зазначила, що тут вона не вбачає не повагу. Однак були інші різкі моменти. Зокрема – Трамп знову похвалив костюм Зеленського.

"Ці коментарі про зовнішній вигляд мають гострий відтінок, бо одразу згадується гостра суперечка. Один журналіст також зробив комплімент щодо цього, але я б оцінила його як токсичний – хороші слова, але викликають неоднозначні емоції", – сказала вона.

Водночас президент України не розгубився та відповів, що він виглядає добре, але костюм та президент перед журналістом такі ж, які минулого разу.

Зеленський підкреслив, що стоїть на своїх позиціях, що не підлаштовується навіть у зовнішньому вигляді. Він продемонстрував силу у такий важливий психологічний момент, пройшов його з гідністю,

– наголосила Шершньова.

Вона додала, що американці могли казати схожі токсичні компліменти, щоб вибити Зеленського з колії та створити дискомфорт. Адже коли людина розгублена, нею можна маніпулювати. Однак український президент одразу чітко розставив свої кордони.

Які ще цікаві моменти були на зустрічі президентів?