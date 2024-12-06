Спілкування української делегації з командою Трампа – це позитивний сигнал, – Клочок

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 5 грудня зустрівся у Вашингтоні із командою новообраного президента США Дональда Трампа. Це дуже позитивний сигнал.

Сьогодні наша держава уже веде розмови зі США про те, як може завершитись війна в Україні, напрацьовуються різні варіанти. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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"Сам факт спілкування – це вже плюс. Ми можемо зарахувати це собі як той факт, що адміністрація Трампа готова до спілкування із командою Президента України Володимира Зеленського. Те, що такий візит відбувся – це дуже добре", – сказав він.

Команда Трампа хоче посилити Україну

Валерій Клочок зазначив, що спілкування України із командою Дональда Трампа матиме продовження. Після цієї зустрічі були звірені позиції щодо потреби України та ті перспективи, які вбачає у розвитку цих подій команда новообраного президента Штатів.

Кіт Келлог, якого Трамп обрав на посаду спецпредставника з питань України та Росії, змінює свої позиції. Відомо, що раніше він виступав проти надання зброї для України.

Справді сьогодні ми можемо робити припущення, навіть формулювати висновок на підставі заяв, рішень, які ухвалені, що команда Трампа прагне посилити Україну,

– вважає аналітик.

Постає дуже вадливе питання про гарантії безпеки для України. Важливо те, хто гарантуватиме нашій державі ненапад Росії згодом. Тому для українців важливо отримати достатню кількість систем ППО, далекобійної артилерії, далекобійних систем реактивно-залпового вогню, крилаті ракети, які можуть летіти на великі відстані, велику кількість безпілотників.

Потужна армія – це найголовніша гарантія безпеки від нападу Росії. Тоді Росія розумітиме, що якщо знову наважиться напасти на Україну, то дуже швидко "отримає по зубах".

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" пояснив, що російські окупанти мають просування в Україні та розвивають наступ, бо знають, що в України недостатньо засобів для стримування наступу живої сили. Ймовірно, це питання також обговорювали із командою Трампа.

Що відомо про зустріч

Видання Wall Street Journal написало, що Андрій Єрмак зустрівся із представниками команди Дональда Трампа. У переговорах взяли участь майбутній спецпредставник США щодо України Кіт Келлог, радник з національної безпеки Майк Волтц та віцепрезидент Джей Ді Венс. За даними ЗМІ, переговори зосереджені на питаннях припинення війни з Росією. Головна мета Києва – отримати реальні гарантії безпеки, щоб запобігти повторенню війни в майбутньому.

У CNN зауважують, що Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні із Джей Ді Венсом та Майком Волтцем, а зустрічі з Кітом Келлогом не було. Згідно з оприлюдненою інформацією, розмова не стосувалася потенційного мирного плану або врегулювання війни, яка наразі триває у складній фазі.