Щоб не повторити трагедію у Грозі: про що Зеленський просив у лідерів на саміті у Ґранаді

У межах саміту Європейської політичної спільноти в Ґранаді президент Зеленський зустрівся з лідерами європейських країн. Очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, якою була ключова тема цих розмов.

5 жовтня поки в іспанській Ґранаді проходили зустрічі європейських очільників, Росія вдарила по кафе-магазину на Харківщині, вбивши пів сотні людей. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ця трагедія вкотре засвідчила, що Україна потребує посилення свого повітряного простору, передає 24 Канал.

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Основний пріоритет – це ППО

Дипломат наголосив, що ключовою темою переговорів Зеленського з його європейськими колегами була ППО.

На тлі трагедії, яка відбулася у Куп’янську, чергової терористичної атаки і загибелі наших громадян, ключова тема – це ППО, зенітки, важкі системи, антидронова зброя, засоби РЕБ – усе, що дозволить нам запобігати подібним трагедіям і придушити здатність росіян бомбардувати наші мирні міста та села,

– наголосив Кулеба.

За словами міністра, у президента є конкретні домовленості щодо ППО. В України буде більше таких засобів.

Зеленський у Ґранаді: про що вдалося домовитися